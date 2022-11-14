Названы популярные продукты, которые похожи на наркотики

Ученые провели масштабное исследование касаемо вреда для здоровья из-за употребления ультрапереработанных продуктов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты, которых возглавил профессор психологии Мичиганского университета Эшли Гиргардт, утверждают, что в ультрапереработанных продуктах (например, в чипсах, выпечке, конфетах, хлопьях, пончиках, газированных напитках и тд) содержится огромное количество искусственных ароматизаторов, консерваторов. Благодаря этому они вкусные, но также калорийные, жирные, сахарные и солевые, что автоматически повышает риск ожирения или развития других болезней.

По мнению ученых, подобные лакомства по эффекту напоминают наркотики, потому что их свойства не натуральны как в вопросе текстуры, так и вкуса. Среди американцев такие продукты составляют около 50% всего рациона.

Подобное питание способствует появлению ожирения, рака, болезни Альцгеймера и других. Согласно научным выводам, люди, регулярно употребляющие такие продукты, повышают в своем организме уровень сахара в крови.

«Это вещества промышленного производства, предназначенные для доставки сахара и жира. Они больше не являются едой. Эти продукты были действительно хорошо разработаны для доставки веществ, вызывающих привыкание», – поделился доктор Александра ДиФеликантонио.

Исследователи хотят, чтобы маркетинг этих продуктов для детей был ограничен, точно так же, как реклама никотина не может быть направлена ​​на детей. Однако, они не стали призывать к полному возрастному запрету.

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