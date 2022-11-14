Названы популярные продукты, которые похожи на наркотики

Ученые провели масштабное исследование касаемо вреда для здоровья из-за употребления ультрапереработанных продуктов.
Об этом сообщает Daily Mail.
Специалисты, которых возглавил профессор психологии Мичиганского университета Эшли Гиргардт, утверждают, что в ультрапереработанных продуктах (например, в чипсах, выпечке, конфетах, хлопьях, пончиках, газированных напитках и тд) содержится огромное количество искусственных ароматизаторов, консерваторов. Благодаря этому они вкусные, но также калорийные, жирные, сахарные и солевые, что автоматически повышает риск ожирения или развития других болезней.
По мнению ученых, подобные лакомства по эффекту напоминают наркотики, потому что их свойства не натуральны как в вопросе текстуры, так и вкуса. Среди американцев такие продукты составляют около 50% всего рациона.
Подобное питание способствует появлению ожирения, рака, болезни Альцгеймера и других. Согласно научным выводам, люди, регулярно употребляющие такие продукты, повышают в своем организме уровень сахара в крови.
«Это вещества промышленного производства, предназначенные для доставки сахара и жира. Они больше не являются едой. Эти продукты были действительно хорошо разработаны для доставки веществ, вызывающих привыкание», – поделился доктор Александра ДиФеликантонио.
Исследователи хотят, чтобы маркетинг этих продуктов для детей был ограничен, точно так же, как реклама никотина не может быть направлена на детей. Однако, они не стали призывать к полному возрастному запрету.
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