Названы продукты, которые могут спровоцировать хронические заболевания

Очень важно правильно выбирать продукты, которые вы едите натощак, так как от них во многом зависит ваше пищеварение.

Многие повседневные продукты могут стать причиной появления хронических заболеваний, если их есть неправильно или же не в то время, отмечает диетолог Валентина Ивушкина.

В своем Instagram она перечислила несколько продуктов, которые не стоит есть на завтрак, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Творог. Из-за способности увеличивать слизь в организме данный продукт категорически не подходит для завтрака, как и йогурты.

Овсянка. Считается, что это чуть ли не самый полезный завтрак, однако эта крупа обладает слизистыми свойствами и потому в утренние часы, с 7 до 11, нежелательна. Тем более — сваренная на молоке, ведь молоко — очень слизистый продукт.

Яйца на завтрак есть можно, но не слишком часто. Ведь избыток яиц в рационе способствует сгущению крови. Если есть их пореже и с легкими тушеными овощами и приправами, проблемы не будет.

Твердый сыр сильно портит пищеварение, а испорченное пищеварение — источник практически всех хронических заболеваний, слабого иммунитета, загрязненных тканей тела. Этот продукт в целом стоит есть как можно реже, отдавая предпочтение молодым мягким сырам сроком хранения до 5 дней. И уж тем более не стоит есть на завтрак, когда пищеварительная система еще не проснулась.

Гречка в чистом виде расстраивает пищеварение. Поэтому ее обязательно нужно есть с чем-то: например, с тушеными овощами, маслом, приправами.

Другой распространенной причиной хронических заболеваний, по словам специалиста, является избыток в рационе сырых овощей и фруктов. Такая пища в больших количествах охлаждает поджелудочную с селезенкой и ослабляет пищеварительное тепло. Основой рациона должна быть теплая приготовленная пища, подчеркнула диетолог.

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