Названы продукты, которые повышают риск развития рака простаты

Красное мясо, молочные продукты, пальмовое и кокосовое масла должны присутствовать в рационе в минимальном количестве, иначе они могут спровоцировать развитие опасных болезней.

Насыщенные жиры увеличивают вероятность развития онкологического заболевания простаты у мужчин в несколько раз. К такому выводу пришли ученые Медицинского научно-исследовательского центра при Университете Макгилла.

О результатах исследования сообщает портал Medicalxpress.

Красное мясо, молочные продукты, пальмовое и кокосовое масла, которые содержат большое количество насыщенных жиров, приводят к избыточной экспрессии онкогена, отмечают специалисты.

В ходе своего исследования ученые изучили рацион 319 пациентов. Те люди, которые употребляли пищу с высоким уровнем насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты. Ученые говорят, что результаты их работы можно применить при подготовке специальных диет для онкобольных.

Ученые рекомендуют мужчинам придерживаться стандартных принципов здорового питания, при котором основой рациона являются растительные продукты. Употребляйте как можно больше овощей, зелени, натуральных круп, вместо десертов выбирайте ягоды и фрукты. Красное мясо лучше заменить морепродуктами и рыбой, а также мясом птиц.

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