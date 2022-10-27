Названы продукты, которые существенно улучшают работу печени

Фото: canva.com

Печень — один из органов, выполняющих большинство функций в нашем организме. И потому от ее здоровья прямо зависит наше самочувствие.

Главными «врагами» печени являются вредные привычки, нездоровая пища, отсутствие физических нагрузок. Об этом пишет svidok.online. Медики назвали продукты, которые помогают улучшить работу печени. В лимонах содержится огромное количество витамина С, который способствует корректному функционированию печени. Также лимонный сок содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление, удаляют свободные радикалы, улучшают способность организма перерабатывать глюкозу. Чеснок имеет противовоспалительные свойства, которые помогают улучшить работу печени. Продукт содержит аллицин — вещество, которое активизирует очищение печени от потенциальных токсинов. В составе яблок содержится клетчатка, которая содействует детоксикации печени, улучшая ее работу. Благодаря огромному количеству воды и минеральных солей огурцы способствуют увлажнению организма и выведению токсинов. Брокколи способствует нейтрализации вредных для печени элементов, таких как алкоголь и лекарственные препараты. Также «Курсор» сообщал, что нейропсихолог раскрыла секрет нездорового влечения к сладкому.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Тали Малкина