Названы продукты, которые ухудшают когнитивные функции

Употребление определенных продуктов негативно влияет на когнитивные функции мозга, а также повышает риск развития деменции.
Регулярное употребление колбасы, сосисок и сахара ухудшает когнитивные функции. Чрезмерное употребление колбасных изделий связано с увеличением количества бляшек в головном мозге. Эти бляшки образуются из белковых компонентов, которые должны вымываться из мозга, но в случае нейродегенеративных заболеваний «застревают» в нем и образуют бляшки, повреждающие нейроны. Когда концентрация бляшек увеличивается, человек становится предрасположенным к слабоумию.
С появлением бляшек в мозге ученые связывают воспалительные процессы, которым подвергается мозг из-за вредного состава колбасы и сосисок, в которых содержится много животных жиров и различных искусственных компонентов. Что касается сахара, то его слишком активное потребление способствует воспалению кровеносных сосудов. Особенно вредной для мозга диетологи считают привычку есть на завтрак сосиски, колбасу и сахар.
Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.
Также сообщалось, что врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.