Названы продукты, которые ухудшают когнитивные функции

14:02, Сегодня
Здоровье и медицина, Полезные советы
сосиски фото
Фото: pixabay.com

Регулярное употребление колбасы, сосисок и сахара может стать причиной появления бляшек в головном мозге, что в свою очередь может привести к слабоумию.

Употребление определенных продуктов негативно влияет на когнитивные функции мозга, а также повышает риск развития деменции.

Регулярное употребление колбасы, сосисок и сахара ухудшает когнитивные функции. Чрезмерное употребление колбасных изделий связано с увеличением количества бляшек в головном мозге. Эти бляшки образуются из белковых компонентов, которые должны вымываться из мозга, но в случае нейродегенеративных заболеваний «застревают» в нем и образуют бляшки, повреждающие нейроны. Когда концентрация бляшек увеличивается, человек становится предрасположенным к слабоумию.

С появлением бляшек в мозге ученые связывают воспалительные процессы, которым подвергается мозг из-за вредного состава колбасы и сосисок, в которых содержится много животных жиров и различных искусственных компонентов. Что касается сахара, то его слишком активное потребление способствует воспалению кровеносных сосудов. Особенно вредной для мозга диетологи считают привычку есть на завтрак сосиски, колбасу и сахар.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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