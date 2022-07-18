Названы продукты, которые ухудшают когнитивные функции

Регулярное употребление колбасы, сосисок и сахара может стать причиной появления бляшек в головном мозге, что в свою очередь может привести к слабоумию.

Употребление определенных продуктов негативно влияет на когнитивные функции мозга, а также повышает риск развития деменции.

Регулярное употребление колбасы, сосисок и сахара ухудшает когнитивные функции. Чрезмерное употребление колбасных изделий связано с увеличением количества бляшек в головном мозге. Эти бляшки образуются из белковых компонентов, которые должны вымываться из мозга, но в случае нейродегенеративных заболеваний «застревают» в нем и образуют бляшки, повреждающие нейроны. Когда концентрация бляшек увеличивается, человек становится предрасположенным к слабоумию.

С появлением бляшек в мозге ученые связывают воспалительные процессы, которым подвергается мозг из-за вредного состава колбасы и сосисок, в которых содержится много животных жиров и различных искусственных компонентов. Что касается сахара, то его слишком активное потребление способствует воспалению кровеносных сосудов. Особенно вредной для мозга диетологи считают привычку есть на завтрак сосиски, колбасу и сахар.