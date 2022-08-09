Названы продукты, помогающие нормализовать гормональный фон

Медики перечислили продукты, которые необходимо добавить в свой рацион, если нужно привести гормональный фон в порядок.

От гормонального фона зависят многие факторы, например, настроение, аппетит, либидо, а также работа иммунной системы. Поэтому важно следить за тем, чтобы в организме была налажена работа гормонов. Если что, подкорректировать ее можно с помощью простых продуктов.

Об этом сообщает издание Wworld.

При заболеваниях эндокринной системы важно обратиться за помощью к специалисту и пройти обследование. Но не менее важным фактором является и пересмотр своего рациона питания. Медики говорят, что помочь в нормализации гормонального фона могут простые продукты.

Обогатите свое меню овощами красного цвета (перцем, помидорами, морковью), зелеными овощами (шпинатом, огурцами, капустой, кабачками), продуктами, в составе которых есть крахмал (картофель, репа, топинамбур).

А также в свой рацион добавьте продукты, которые содержат большое количество антиоксидантных веществ. Но стоит помнить, что их прием должен быть правильно сбалансированным.

«Курсор» писал ранее, что по словам доктора медицинских наук Синтии Сасс, употребление в пищу фиников улучшает пищеварение, а также работу мозга и сердечно-сосудистой системы.

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