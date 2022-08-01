Назван продукт, который увеличивает продолжительность жизни

Тофу не только весьма вкусный продукт — он полезен еще и тем, что способствует нормализации холестеринового обмена, а также увеличивает продолжительность жизни.

Тофу способствует профилактике возрастных заболеваний, способствует нормализации холестеринового обмена, предотвращает развитие атеросклероза и увеличивает продолжительность жизни.

«Он полезен, потому что, во-первых, это очень качественный белок. Во-вторых, этот белок отличается от животного белка своим аминокислотным составом», — заявил доктор Гинзбург.

Он отметил, что большая часть полезных веществ в тофу содержится в изофлавонах. Они снижают уровень воспаления в организме и защищают его от развития возрастных заболеваний.

«Кроме того, было обнаружено, что некоторые изофлавоны обладают эстрогеноподобными свойствами. Это половой гормон, которого больше у женщин и меньше у мужчин, но он необходим и тем, и другим. Наличие таких элементов в пище считается полезным. По крайней мере, у женщин наличие фитоэстрогена может уменьшить симптомы менопаузы. То есть они гармонизируют женский гормональный обмен», — добавил Михаил Гинзбург.

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