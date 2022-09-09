Названы продукты, которые вредят нашей коже и волосам

Эксперт рассказал порталу SheFinds.com, какие обработанные продукты вредны для ваших волос, кожи и ногтей — и почему именно так.
Если вы находитесь в отделе продуктового магазина и хотите избежать некоторые из худших продуктов, подвергшихся технологической обработке, специалист по питанию и научный сотрудник Университета Мэсси, Крутика Нанавати, говорит, что эти четыре продукта занимают первое место в «черном списке»:
1. жирные гамбургеры и картофель фри из фаст-фуда
2. сладкие сухие завтраки
3. плавленый сыр
4. хот-доги и другое переработанное мясо
Рафинированные углеводы:
«Такие продукты, как белый хлеб, макароны и рис, имеют высокий гликемический индекс, что может вызвать воспаление и привести к сухости и ломкости волос и ногтей», — говорит Нанавати.
Насыщенные жиры:
По словам Нанавати, они в изобилии содержатся в обработанном мясе, сыре и нездоровой пище. «Они могут закупоривать поры и вызывать высыпания, а также высушивать кожу и ногти», — говорит Нанавати.
Сахар:
«Слишком много сахара может вызвать гликирование — процесс, который повреждает коллаген и эластин, что приводит к преждевременному старению, — говорит Нанавати. — Это также может привести к резистентности к инсулину, что может вызвать воспаление и высыпания».
Транс-жиры:
«Они содержатся во многих обработанных пищевых продуктах, включая маргарин, шортенинг и жареные продукты, — говорит Нанавати. — Они могут повышать уровень холестерина ЛПНП (плохого) и способствовать воспалению, что может повредить кожу и ногти».
Искусственные добавки:
«Многие обработанные пищевые продукты содержат искусственные добавки, в том числе красители, ароматизаторы и консерванты, — говорит Нанавати. — Они могут вызвать раздражение кожи и аллергические реакции, а также повредить ногти».
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Для улучшения внешнего вида избегайте обработанных пищевых продуктов и придерживайтесь диеты, богатой свежими овощами, фруктами и другими природными продуктами.