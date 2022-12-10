Названы семь домашних средств против сухого кашля

Сухой кашель может быть раздражающим и неприятным. Попробуйте эти 7 домашних средств от сухого кашля в домашних условиях, чтобы получить необходимое облегчение.

Рефлекторное действие кашля помогает защитить ваши дыхательные пути и легкие от раздражителей. В то время как случайный кашель является распространенным и безвредным явлением, постоянный кашель, особенно если он сухой и сопровождается другими симптомами, такими как простуда, грипп, затрудненное дыхание или кровавая мокрота, может указывать на более серьезные осложнения. Поэтому крайне важно обратить на это внимание и лечить такое состояние.

Организация Health Shots связалась с доктором Джиналом Пателем, диетологом больницы Apollo Spectra в Мумбаи, чтобы узнать, какие домашние средства помогут вам избавиться от сухого кашля.

1. Мед

Мед издавна используется как сильнодействующее средство от кашля. У мёда безумное количество полезных свойств. Он насыщен антиоксидантами, обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами, которые могут облегчить боль в горле.

2. Чеснок

Чеснок обладает противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые могут быть эффективными при таких проблемах, как кашель и простуда.

Попробуйте смешать пасту из чеснока и меда, чтобы справиться с сухим кашлем, и вы обязательно почувствуете себя лучше.

3. Имбирь

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают расслабить мембраны дыхательных путей и уменьшить кашель. Он также может облегчить боль в горле и избыточную мокроту. Можно выпить имбирный чай, и после него вы увидите хорошие результаты.

4. Куркума

Куркума полезна тем, у кого кашель. Куркума обычно встречается в каждом доме и обладает противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Попробуйте добавить немного куркумы в теплое молоко, чтобы справиться с кашлем.

5. Полоскание соленой водой

Соль обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, которые успокаивают зуд в горле и очищают или уменьшают выделение слизи. Смешайте чайную ложку соли со стаканом теплой воды и полощите горло не реже двух раз в день.

6. Пар

Пар может помочь избавиться от заложенного носа и облегчить кашель. Возьмите миску с горячей водой и добавьте эфирное масло по вашему выбору. Наклонитесь над чашей, накройте голову полотенцем и вдыхайте пар не менее 10 минут. Вы также можете использовать увлажнитель воздуха или принять теплый душ для мгновенного облегчения.

7. Листья базилика

Обладает антибактериальными свойствами, чтобы остановить сильный кашель. Пожуйте несколько листьев базилика, и вы сможете справиться с кашлем.

Ранее Курсор писал, что эти продукты помогут побороть вялость и усталость.