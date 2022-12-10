Эти продукты помогут побороть вялость и усталость

Задаетесь вопросом, как повысить уровень энергии? Не беспокойтесь, употребление этих девяти продуктов может помочь уменьшить усталость.

В разгар зимы никому особо не хочется вставать с постели. В конце концов, эта погода известна тем, что заставляет людей чувствовать себя вялыми, измученными или слабыми. Однако это не то, с чем можно жить каждый день. Итак, как повысить уровень энергии, чтобы победить усталость? Чтобы продолжать получать суточную дозу энергии, вы должны изменить свой рацион в свете меняющейся погоды. Вы должны потреблять продукты, перечисленные ниже, для естественного повышения энергии.

В эксклюзивном чате с Health Shots доктор Дивья Гопал, консультант-диетолог / нутрициолог из Больницы материнства, Банашанкари, Бангалор, поделилась списком лучших продуктов для повышения уровня энергии и снижения усталости.

1. Фрукты и овощи

Вы никогда не ошибетесь, если будете есть фрукты и овощи. Они обеспечат ваш организм питательными веществами, такими как антиоксиданты, витамины, углеводы, клетчатка и другие необходимые минералы, необходимые для поддержания энергии.

2. Цельнозерновые продукты и сложные углеводы

В отличие от рафинированных углеводов, цельнозерновые и сложные углеводы обладают всеми преимуществами зерна, а также добавят в ваш рацион углеводы и клетчатку. В результате они могут дать вам быстрый заряд энергии.

3. Орехи и семечки

Ежедневное употребление в пищу орехов и семян — лучший проверенный способ победить усталость и бороться с голодом. Миндаль, бразильские орехи, кешью, фундук, орехи пекан, грецкие орехи, семечки подсолнуха и тыквенные семечки — идеальный полдник.

4. Бананы

Бананы не только помогут вам справиться с муками голода, но и дадут вам быстрый заряд энергии. Не говоря уже о том, что его можно легко носить с собой и есть где угодно.

5. Овес

Миска овса может стать здоровым началом дня. Миска овса наполнена клетчаткой и даже небольшим количеством белка. Избегайте сильно обработанных сухих завтраков.

6. Семена чиа

Невозможно перестать хвастаться содержанием питательных веществ в семенах чиа. Благодаря содержанию углеводов, полезных жиров и наполняющей клетчатки они стали идеальным источником длительной энергии.

7. Авокадо

Авокадо богат витаминами, минералами и полезными жирами, поэтому употребление авокадо дает нашему организму длительную энергию. Не говоря уже о том, что из этого вкусного фрукта можно приготовить массу полезных блюд.

8. Шпинат

Нельзя игнорировать железо, когда речь идет о питательных веществах, обеспечивающих энергию. Шпинат — хороший источник витамина С, фолиевой кислоты и железа.

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