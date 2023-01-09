Ученые заявили, что запах шоколада помогает сбросить вес

Ученые установили, что аромат сладкого десерта может помочь отказаться от сахара, а не наоборот, как думают многие. В частности, речь идет о шоколаде.

Об этом пишет Dailymail.

Исследователи провели ряд экспериментов с участием студентов. В первом эксперименте они попросили добровольцев надеть футболки с ароматом шоколада и представить, что им подают миску с мороженым. Результат исследования показал, что меньше всего тягу к сладкому испытывали те, кто дольше чувствовал запах сладости.

Во время второго эксперимента участникам показывали изображения чипсов, фруктового салата, шоколадного мороженого и гранолы с шоколадной крошкой. И те, кто чувствовал аромат шоколада, меньше хотели есть «вредные» продукты.

Специалисты отметили, что исходя из результатов эксперимента можно сделать вывод, что воздействие запаха шоколада в течение длительного времени действительно помогает людям воздерживаться от употребления сладостей.

«Курсор» писал ранее, что шоколад является полезнейшим продуктом, который питает мозг и сосудистую систему, тонизирует организм и является действенной профилактикой ряда болезней. Но стоит помнить, что речь идет исключительно о черном горьком шоколаде.

Еще мы писали, что пациентам со склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям врачи рекомендуют употреблять темный шоколад в профилактических целях.

Напомним, в Британии за 500 фунтов стерлингов (563 доллара) была продана плитка шоколада в жестяной коробке. Покупателя заинтересовало не так кондитерское изделие, как то, что это был исторический артефакт.