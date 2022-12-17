Семь состояний, которые могут показаться гриппом, но им не являются

Лихорадка, кашель и простуда могут показаться симптомами гриппа, но это не всегда так.

Сезонный грипп — это распространенный тип вирусной инфекции, который может привести к летальному исходу, особенно в группах высокого риска, таких как маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой. Обычно при гриппе поражаются горло, нос и легкие. Это респираторное заболевание может быть вызвано различными группами вирусов.

Health Shots поговорила с доктором Чару Дутта Арора, врачом-консультантом и специалистом по инфекционным заболеваниям в Amerihome Healthcare and Asian Hospital, чтобы узнать о состояниях, которые могут показаться гриппом, но не являются гриппом.

1. Ковид-19

Вирус SARS COV-2 и его постоянно развивающиеся варианты продолжают преследовать нас с 2019 года. Инфекция проявляется такими же симптомами, как грипп, но сопровождается высокой температурой, головной болью, потерей вкуса и обоняния и насморком.

2. Простуда

Случаи простуды увеличиваются в четыре раза в зимние месяцы. Простуда также имеет поразительное сходство с вирусным гриппом. Наиболее дифференцирующим фактором является период времени, в течение которого проявляются симптомы. Грипп обычно проявляется через 1-3 дня, в то время как обычная простуда может продолжаться от нескольких дней до одной недели.

3. Бактериальный фарингит

Эта стрептококковая инфекция горла и миндалин, почти похожая на грипп, может сопровождаться увеличением лимфатических узлов, красными пятнами во рту и высокой температурой. Он почти никогда не проявляется заложенностью носа (что является обычным признаком гриппа).

4. Пневмония

Тяжелая бактериальная/вирусная/грибковая инфекция, пневмония (или консолидация легкого) является частым осложнением гриппа. Длительная лихорадка, непрекращающийся кашель и боль в груди являются классическими признаками легочной инфекции. Пациент должен быть госпитализирован, если у него диагностирована пневмония и наблюдается одышка или десатурация уровня кислорода в крови.

5. Бронхит

Воспаление дыхательных путей или бронхов имеет поразительное сходство с гриппом, например, ноющий кашель, заложенность носа и боль в горле. Однако бронхит может быть вызван аллергией или загрязняющими веществами. Кроме того, кашель при бронхите может длиться неделями и в качестве лечения могут потребоваться ингаляционные стероиды.

6. Инфекционный мононуклеоз

Инфекционный мононуклеоз, также известный как болезнь поцелуев, вызывается вирусом Эпштейна-Барр. Это вызвано обменом слюной, поцелуями, общей посудой или интимной близостью. Молодой человек с симптомами гриппа наряду с опухшими лимфатическими узлами, сыпью, высокой степенью усталости и опухшей селезенкой является классическим проявлением этой инфекции.

7. Менингит

Смертельное воспаление мозговых оболочек (слоев, окружающих головной и спинной мозг), вызванное вирусом или бактериями, имеет симптомы, которые начинаются как грипп, но сопровождаются ригидностью затылочных мышц, мучительной головной болью, высокой температурой, рвотой, чувствительностью к свету и звуку и спутанностью сознания. Это тяжелое заболевание с смертностью.

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