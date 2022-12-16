Семь мифов о завтраке, в которые многие верят

Многие люди считают, что пропуск завтрака не вызывает серьезных проблем. Однако это миф.

Несмотря на то, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, некоторые люди все же совершают ошибку, полностью пропуская его или кушая слишком поздно.

В эксклюзивной беседе с Health Shots диетолог Каришма Чавла делится некоторыми фактами и мифами о завтраке, чтобы вы не совершали ошибок, когда дело доходит до здорового питания.

Миф 1: Пытаясь похудеть, пропускайте завтрак!

Факт: Ночью организм подвергается катаболизму. Голодание дольше, чем необходимо, может просто усугубить эту ситуацию и замедлить обмен веществ в организме. Так что завтракать по утрам просто необходимо. Это ускоряет обмен веществ в вашем организме, снижает риск низкого или высокого уровня сахара в крови, не позволяет вашему телу находиться в режиме голодания и предотвращает риск переедания. Кроме того, завтрак обеспечивает чувство сытости и активизирует работу вашего организма на весь день. Так что никогда не пропускайте его.

Миф 2: Нельзя есть углеводы и белок вместе!

Факт: вместо того, чтобы есть много еды, попробуйте добавить в свой завтрак необходимые питательные вещества. Завтрак должен состоять из углеводов, белков, клетчатки и полезных жиров. Вы можете сделать это, съев яйцо, тост с овощами, молоко с хлопьями, орехи и фрукты, овес с молоком или роти с овощами. Таким образом, это миф, что вы не можете есть углеводы и белок вместе. На самом деле, белок и углеводы ускоряют обмен веществ и скорость сжигания жира.

Миф 3: Поздний завтрак — это нормально!

Факт: идеальный завтрак, состоящий из сложных углеводов и постного белка, должен быть съеден в течение часа после пробуждения. В противном случае вы будете сжигать меньше жира.

Миф 4: Завтрак должен быть самым обильным или самым обильным приемом пищи за день

Факт: распространено мнение, что плотный завтрак и легкий ужин способствуют сжиганию калорий и снижению веса. Однако это не обязательно может быть правдой. Фактически, исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что потребление большей части калорий утром не помогает людям сбросить вес больше, чем употребление таких же калорий ночью. Гопал говорит: «Рекомендуемый размер порции завтрака в основном зависит от роста, веса и уровня физической активности человека. Очень важно иметь правильное количество и качество еды с утра».

Миф 5: На завтрак достаточно овощного смузи

Факт: лучший способ удовлетворить потребности организма в питательных веществах — это съесть овощной коктейль на завтрак, потому что вы получите порцию овощей, а также витамины и минералы. Но придерживаться одних только смузи — не лучший образ действий! Чтобы предотвратить тягу к еде, несбалансированный уровень сахара в крови и замедление метаболизма в организме, попробуйте добавить белок в смузи и съесть немного фруктов на завтрак.

Миф 6: Лучше всего начинать завтрак с кофе или чая, чтобы проснуться

Факт: Многие люди думают, что чай или кофе на завтрак — это отличный способ проснуться утром. Однако кислота и кофеин в этих напитках натощак могут нарушить пищеварительную систему и вызвать расстройство желудка и кислотный рефлюкс. Кроме того, эти напитки обезвоживают вас. Вместо этого попробуйте протеиновый коктейль, овощной коктейль или фруктовый сок без сахара, чтобы начать утро.

Миф 7: Пропуск завтрака помогает чувствовать себя легко и хорошо

Факт: Вовсе нет! На самом деле пропуск завтрака может вызвать головные боли, падение уровня сахара в крови и проблемы с вниманием. Недостаток питательных веществ в вашем организме в значительной степени ответственен за возникновение ряда проблем со здоровьем. Кроме того, поскольку завтрак является важным приемом пищи в течение дня, важно включать в него только полезные продукты и никогда не пропускать его.

Читайте также: ученые выяснили, какая диета помогает бороться с бесплодием.