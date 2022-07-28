Названы способы уменьшить количество жира в печени

Чрезмерное количество жира в печени может привести к серьезным заболеваниям. Чтобы этого не случилось, следует, к примеру, ограничить потребление алкоголя и сахара.

Избыток жира в печени в конечном итоге может привести к воспалению и повреждению клеток, что приведет к серьезным заболеваниям. Что следует делать, чтобы жир не накапливался в организме?

Ограничьте употребление напитков с добавлением сахара. Употребление слишком большого количества сахара может заставить вашу печень вырабатывать больше жира, предупреждают эксперты.

Ограничьте потребление алкоголя. Употребление слишком большого количества алкоголя также может привести к накоплению жира в печени.

Добавьте брокколи в свой смузи. Брокколи содержит соединение под названием индол, которое может помочь уменьшить количество жира в печени. Добавление замороженной капусты в смузи может быть одним из самых простых способов увеличить потребление этого овоща.

Избегайте слишком большого количества энергетических напитков и соков. Речь снова идет о сахаре.

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