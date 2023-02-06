Названы три ночные привычки для лучшего сна после 50 лет

Попытки заснуть всегда неприятны, но с возрастом это может стать особенно трудным.

SheFinds поговорили с доктором Крисом Винтером, чтобы узнать о некоторых лучших ночных привычках, которые вы можете использовать для улучшения сна после 50 лет .

1. Следуйте графику сна

Одной из наиболее важных частей постоянного хорошего ночного сна является соблюдение постоянного графика сна. «Это поможет вам максимизировать глубокий сон, который, в свою очередь, максимизирует секрецию гормона роста, который сохраняет вашу молодость», — объясняет доктор Винтер, советуя вставать и ложиться спать в одно и то же время каждый день.

2. Сделайте что-нибудь расслабляющее и радостное перед сном

В дополнение к тому, чтобы ложиться спать в одно и то же время каждую ночь, еще одной полезной привычкой, когда речь идет о хорошем сне, является установление отличного распорядка дня. В конце концов, бывает очень трудно спать с захламленным сознанием, поэтому включение радостных, расслабляющих занятий в ночной распорядок может творить чудеса. «Такие вещи, как расслабляющая йога, теплый душ, чтение книг для хорошего самочувствия и прослушивание спокойной музыки или звуков, могут помочь вашему разуму отключиться и позволить вам успокоиться», — говорит нам доктор Винтер.

3. Медитируйте в постели

Одно из самых расслабляющих занятий, которое вы можете добавить к своему распорядку дня, — это медитация. Это может быть особенно полезно, когда вы обнаружите, что лежите в постели и не можете заснуть.

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