Как избавиться от неприятного запаха, если кот поставил «метку»

Половозрелые коты часто «метят» территорию, чем портят и предметы, и запах в помещении.

Домашние коты, даже те, которые систематически посещают улицу, имеют привычку «метить» свою территорию. В этом случае моча более концентрированная, с насыщенным неприятным запахом, который должен рассказать другим животным, кто в доме хозяин.

А вот владельцам кота это совершенно не нужно. Но раз такой эксцесс случился, нужно научится правильно избавиться от этого запаха, используя недорогие и при этом натуральные средства.

Подробнее об этом информирует сайт Факты.

Йод

Данное средство может устранить неприятный запах от помета и освежить вашу мебель и вещи, а из-за окислительных свойств вещества можно легко избавиться от неприятного запаха. Необходимо приготовить правильный раствор — берем 15 капель йода, разводим в 1 литре воды, наносим с помощью губки на загрязненное место и оставляем на 10-15 минут. Важно не допустить высыхания раствора! По истечению этого времени смываем раствор теплой чистой водой.

Сок лимона

Это дешевый окислитель против кошачьей мочи. Для того чтобы ликвидировать кошачью «метку», следует выжать из одной половинки лимона сок на место загрязнения, можно прям половинкой измазать. При использовании лимона смывать водой место загрязнения не нужно — следует просто собрать частицы лимона и выбросить их.

Перекись водорода

Раствор может «вытолкнуть» неприятную жидкость из ткани, а также отбелить ее от характерных пятен. Вам нужно нанести на пятно неразбавленную перекись водорода и через несколько минут протереть место загрязнения влажной тряпкой. Важно! С помощью перекиси можно очищать только светлые или белые поверхности, так как на темных может образоваться белое пятно.

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