Названы три причины инфаркта среди молодых людей

Врач-кардиолог Юрий Конев утверждает, что нездоровое питание является одним из главных факторов, влияющих на развитие инфаркта у молодых людей.

Об этом пишет from-ua.

По словам доктора, именно вредная пища, которой часто злоупотребляют молодые люди, в частности, фастфуд, сильно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт при этом отмечает, что лучшим вариантом для профилактики образования атеросклероза является средиземноморская диета.

Он также добавил, что стоит употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов ежедневно.

Среди других факторов развития инфаркта в молодости специалист выделил такие:

малоподвижный образ жизни,

нарушенный режим труда и отдыха.

Кардиолог отметил, что молодые люди довольно часто не спят (или мало спят) по ночам, а именно в темное время суток происходит выработка «плохого» холестерина. Он является причиной появления атеросклероза.

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