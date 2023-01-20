Названы витамины и минералы, которые помогут уменьшить потоотделение

Убедитесь, что вы не пропускаете эти витамины и минералы, если хотите уменьшить потоотделение.

Хотя потоотделение необходимо, так как оно помогает вашему телу остыть или даже в определенной степени вывести из организма токсины, чрезмерное потоотделение может доставлять дискомфорт, раздражать и даже смущать некоторых.

Конечно, есть обычные советы по уменьшению потоотделения — удобная одежда, антиперспиранты, но также важны диетические изменения, такие как потребление насыщенных водой фруктов и овощей. Об этом рассказала диетолог Свати Редди порталу HealthShots.

Эти витамины и минералы могут помочь уменьшить чрезмерное потоотделение:

1. Комплекс витаминов группы В

Они необходимы, поскольку они выполняют важнейшую функцию поддержания и регулирования нервной системы. Они также влияют на наши энергетические уровни, клеточный метаболизм и работу мозга. Когда ваша симпатическая нервная система чрезмерно реагирует на стресс, вы начинаете потеть. Происходит это из-за дефицита витамина В в рационе.

Такие продукты, как мясо, яйца, птица, зеленые овощи, бобы, молочные продукты, бобовые, орехи и т. д., могут быть богатыми источниками витамина B. Вы также можете принимать добавки витамина B вместе с продуктами, богатыми витамином B.

2. Витамин Д

Одним из самых ранних симптомов дефицита витамина D является чрезмерное потоотделение, особенно потливость головы. Недостаток витамина D также вызывает усталость, боли в костях, мышечные спазмы и депрессию.

Вы можете регулировать уровень витамина D, употребляя жирную рыбу, молочные продукты, такие как молоко и сыр, грибы, продукты, обогащенные витамином D, и т. д. Тем не менее, солнечный свет является лучшим источником витамина D.

3. Магний

Когда вы потеете, вы естественным образом теряете магний. Чрезмерное потоотделение может привести к дефициту магния. Это повысит уровень стресса и, в свою очередь, вызовет еще большее потоотделение и потерю магния.

Источники магния включают миндаль, тыкву, шпинат и соевые бобы.

4. Кальций

Кальций — это минерал, который помогает регулировать температуру тела и подавлять потоотделение. Молочные продукты, соевые бобы, зеленые листовые овощи и орехи могут помочь повысить уровень кальция в организме. Витамин D необходим для усвоения кальция в нашем организме.

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