Не навредите организму: 5 продуктов, которые нельзя есть в жару

Эксперты перечислили пять продуктов, которые стоит исключить из рациона в жаркую погоду, чтобы не навредить своему организму

Из-за сильной жары организм теряет много влаги, поэтому некоторые люди испытывают сильный дискомфорт от солнечных летних дней. И усугубляет ситуацию неправильный рацион питания. Эксперты рассказали, какие продукты необходимо исключить или временно ограничить в своем меню, чтобы не навредить здоровью. Об этом сообщает Foodrepublic.

Мороженое и ледяные напитки

Казалось бы, мороженое и прохладные напитки — то, что нужно в жаркий день. Но по словам специалистов, они вызывают обратный эффект. После холодного напитка или продукта организм реагирует так, что пытается согреть нас до температуры тела. Поэтому в летний зной лучше пить воду комнатной температуры.

Продукты с высоким содержание белка

Откажитесь от продуктов, богатых белком, потому что в жару они тяжелее перевариваются организмом. Во время этого процесса выделяется много тепла. Эксперты говорят, что для расщепления белка требуется на 50-100% больше энергии по сравнению с углеводами.

Мочегонные продукты

Во время жары наш организм теряет много влаги, поэтому необходимо постоянно контролировать водный баланс. А вот от мочегонных продуктов, например, манго, бананов, газированных напитков, а также чая и кофе, лучше отказаться. Они способствуют обезвоживанию, из-за которого может случиться тепловой удар.

Острые продукты

Ограничьте в рационе также острую пищу, в частности красный перец, который богатый капсаицином. Это соединение обладает полезными для организма свойствами, но только не в жаркую погоду, потому что способствует повышению температуры тела.

Алкоголь

Алкогольные напитки также следует исключить во время жары, потому что они обладают сильным мочегонным эффектом, который ведет к обезвоживанию. Плюс ко всему, употребление спиртного в жаркую погоду увеличивает нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

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