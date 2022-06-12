Советы врачей: как защитить сердце в сильную жару

В соответствии с рекомендациями кардиолога, пациенты с риском сердечных болезней в жаркие дни должны придерживаться определенного режима дня и рациона питания.

Люди пожилого возраста, а также страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны быть крайне осторожны в жаркие дни из-за дополнительной нагрузки на сердце при большой солнечной активности.

Врачи не рекомендовали, выходить на улицу в самое жаркое время, с 12 до 17 часов. Лучше находиться в прохладном помещении, которое обязательно нужно проветривать.

Особенно тяжело переносится организмом первая жаркая волна после весенней стабильности. Люди из группы риска — старше 65 лет или с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями — могут в это время наблюдать резкое ухудшение здоровья.

В жаркие дни могут наблюдаться обезвоживание, аритмии и инсульты, приступы гипотонии и гипертонии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.

Важно держать всегда рядом назначенное врачом лекарство, строго по схеме принимать его и следить за изменениями АД. В случае ухудшения самочувствия срочно обращаться к докторам.

В такие дни кардиологи рекомендуют облегчить рацион, принимать достаточное количество воды и отменить горячие и острые блюда.

«Курсор» писал, что названа вредная привычка в питании, которая серьезно повреждает ваше сердце. Некоторые люди в стремлении похудеть попадают в замкнутый круг, то сбрасывая, то набирая вес. Такая «диета» может сильно навредить вашему сердцу.

Также мы информировали, что ученые назвали продукт, который снижает риск развития болезней сердца.