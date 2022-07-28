Нельзя игнорировать: названы симптомы дефицита магния

Дефицит магния — это состояние, от которого страдают многие люди. Некоторые симптомы дефицита магния могут быть неверно истолкованы. Хотя дефицит магния не вызывает серьезного дискомфорта, в крайних случаях он может повредить жизненно важные органы.

Если вы подозреваете, что у вас дефицит магния, этот текст предназначен только для того, чтобы помочь вам оценить проблему, но единственный верный способ узнать, есть ли у вас дефицит магния, — это обратиться к врачу и пройти соответствующие анализы.

Наиболее распространенные причины дефицита магния

Падение уровня магния в крови ниже определенного уровня называется гипомагниемией. Причины могут быть:

недостаточное поступление магния в рацион,

диарея,

недоедание

нарушения всасывания,

потеря магния с мочой

диабет,

алкоголизм

действие некоторых препаратов (например, диуретиков)

Когда мы говорим о симптомах дефицита магния, вероятно, большинство из вас упомянет мышечные подергивания и судороги. Однако это не так.

— При дефиците магния одним из симптомов может быть нарушение сердечного ритма.

— Дефицит магния может сопровождаться проблемами с концентрацией внимания, общей усталостью и нехваткой энергии. В крайних случаях дефицит может увеличить риск развития депрессии. Симптомом дефицита также может быть раздражительность и нервозность.

— Нервно-мышечные симптомы при дефиците магния:

— тремор верхних конечностей, нижних конечностей и языка

— болезненные судороги, например, икроножных

мышц — мышечная слабость, особенно дыхательных мышц

— Хотя многие другие факторы влияют на развитие остеопороза, дефицит магния может быть одним из них.

— Дефицит магния часто сопровождается мышечной слабостью, особенно дыхательных мышц.

— Другие симптомы дефицита магния включают: нистагм, выпадение волос, обострение аллергических симптомов, парестезия, чувство мурашек по коже, артериальная гипертензия

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