Ученые рассказали, чем ни в коем случае нельзя кормить собак

17:14, Сегодня
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Фото: pixabay.com

В исследованиях участвовали 823 собаки — 600 взрослых и 223 щенка. Их хозяева сначала ответили на вопросы про образ жизни животных и особенности кормления. Затем они предоставляли для тестов образцы.

Ученые из Бристальского университета в Великобритании выяснили, что нельзя кормить собак сырым мясом. Для того чтобы прийти к таким выводам, эксперты провели два масштабных исследования.

Об этом пишет научный журнал Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

Ученые проанализировали собак на наличие кишечных палочек, которые устойчивы к критически важным лекарствам. Самым большим фактором риска было кормление собак сырым мясом. Они выделяли вместе с экскрементами устойчивые к антибиотикам бактерии.

Микрофлора при ежедневном взаимодействии передается человеку. Поэтому диета питомца, которая состоит из сырого мяса, может нанести вред хозяину животного.

По словам авторов исследования, если у собаки что-то найдено, то оно вполне может быть и у хозяина.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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