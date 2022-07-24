Ученые рассказали, чем ни в коем случае нельзя кормить собак

Ученые из Бристальского университета в Великобритании выяснили, что нельзя кормить собак сырым мясом. Для того чтобы прийти к таким выводам, эксперты провели два масштабных исследования.
Об этом пишет научный журнал Journal of Antimicrobial Chemotherapy.
Ученые проанализировали собак на наличие кишечных палочек, которые устойчивы к критически важным лекарствам. Самым большим фактором риска было кормление собак сырым мясом. Они выделяли вместе с экскрементами устойчивые к антибиотикам бактерии.
Микрофлора при ежедневном взаимодействии передается человеку. Поэтому диета питомца, которая состоит из сырого мяса, может нанести вред хозяину животного.
По словам авторов исследования, если у собаки что-то найдено, то оно вполне может быть и у хозяина.
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