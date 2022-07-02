Невролог назвал самую опасную позу для сна: срочно меняйте привычки

У каждого из нас есть своя любимая поза для сна. Несмотря на комфорт, некоторые из них полезны для здоровья, а некоторые — очень вредны. Особенно, для нашего позвоночника и сосудов.

Известный врач-невролог, вертебролог Родион Игнатьев показал самую опасную позу для сна.

Об этом пишет Главред.

По словам врача, если спать на животе, то можно проснуться с болью в шее, пояснице и даже с головокружением.

Врач объяснил: когда вы спите на животе, спина переразгибается, ущемляются нервы. Поворачивая голову, вы скручиваете сосуды и нервы. Вот почему у вас болит шея. Нельзя в таком положении лежать и засыпать — это очень вредно, призвал Игнатьев.

При этом есть одна категория людей, которым поза «лежа на животе» подходит. Это те люди, которые храпят во сне. В этом положении дыхательные пути будут открыты, поэтому не будет причин для храпа.

Самая лучшая поза для сна это «лежа на спине». В таком положении у человека расслабляются мышцы, позвоночник не испытывает давления. Эта поза хороша не только для позвоночника, но и для желудка. Лежа на спине, человек не будет страдать от изжоги — когда голова лежит на подушке, пищевод оказывается выше желудка, а кислота, которая и вызывает изжогу, попросту в него не попадает.

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