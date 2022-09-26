Новые ужасы Холокоста: ученые узнали, почему у женщин в концлагерях исчезали месячные

Эксперты выдвинули новую гипотезу, которая может объяснить синхронное отсутствие у еврейских женщин в концентрационных лагерях менструации.

Проблемы с этой частью здоровья ранее объяснялись травмами и недоеданием. Однако, в соответствии с новым исследованием, одновременное исчезновение у женщин месячных объясняется присутствием в их ежедневном рационе синтетических стероидов.

Об этом сообщает Science Direct.

Другие шокирующие массовые зверства, имеющие место в истории, не характеризовалось внезапным началом (аменореи). Это явление либо не имело места, либо же происходило, но медленно в сочетании с голоданием и травмами в течение 12-18 месяцев.

В период 2018-2021 годом ученые опросили женщин, переживших Холокост, на четырех языках: идиш, иврит, английском и французском. В итоге они собрали 93 полных показания от выживших женщин, которые смогли поделиться своей полной репродуктивной историей. По их словам, они подозревали, что нацисты что-то добавляли в их пищевой рацион и вызывали внезапную остановку менструации в концентрационных лагерях.

Работавшая длительный период на кухне в Аушвике, когда она была подростком, женщина рассказала, что ежедневно вооруженная охрана приносила свертки с химикатами. Их растворяли в супах и давали их есть заключенным женщинам. Это подтверждает отчет 1969 года, где информацию предоставили повара из Освенцима.

Есть версия, что добавление нацистами к рациону синтетических стероидов приводило к резкой остановке менструации. Почти все опрошенные женщины, 98%, после пережитого не удалось зачать или выносить желаемое количество детей. По статистике, из 197 подтвержденных беременностей как минимум 48 (24,4%) закончились выкидышами, а 13 (6,6%) – мертворождением.

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