В Чехии евреи создали памятник из надгробий, украденных нацистами и коммунистами

Булыжники сделали из еврейских надгробий, которыми воспользовались в 1987 году для мощения Вацлавской площади Праги. Открытие провели 7 сентября.

Об этом сообщает Jewish Telegraphic Agence.

Во время Второй мировой войны и после нее, а также истребления населения Восточной Европы во время Холокоста, местные жители Праги, нацистские оккупанты и коммунистическое правительство начали грабить кладбища евреев в поисках надгробий. Они это делали для того, чтобы благодаря камням мостить дороги и строить общественные здания, среди которых церкви, школы и парковые павильоны.

Муниципалитет в Праге передал камни еврейской общине в 2020 году, после того как камни демонтировали во время ремонта. Сообщество поручило художникам Ярославу и Люси Рона построить памятник, стоимостью около 32 тысяч долларов. Он представляет собой насыпь, окруженную девятью блоками, сложенными из булыжников.

