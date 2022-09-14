В Чехии евреи создали памятник из надгробий, украденных нацистами и коммунистами

Члены еврейской общины Праги приняли участие в церемонии открытия нового памятника, созданного из приблизительно 6 тысяч булыжников. Его назвали «Возвращение камней».

Булыжники сделали из еврейских надгробий, которыми воспользовались в 1987 году для мощения Вацлавской площади Праги. Открытие провели 7 сентября.

Об этом сообщает Jewish Telegraphic Agence.

Во время Второй мировой войны и после нее, а также истребления населения Восточной Европы во время Холокоста, местные жители Праги, нацистские оккупанты и коммунистическое правительство начали грабить кладбища евреев в поисках надгробий. Они это делали для того, чтобы благодаря камням мостить дороги и строить общественные здания, среди которых церкви, школы и парковые павильоны.

Муниципалитет в Праге передал камни еврейской общине в 2020 году, после того как камни демонтировали во время ремонта. Сообщество поручило художникам Ярославу и Люси Рона построить памятник, стоимостью около 32 тысяч долларов. Он представляет собой насыпь, окруженную девятью блоками, сложенными из булыжников.

Prague’s Jewish community unveiled a new monument at its cemetery, constructed with cobblestones made from Jewish headstones that had been used to pave a public square. https://t.co/sMUbj0jFjG — JTA | Jewish news (@JTAnews) September 13, 2022

Некоторые камни сохранили буквы еврейского и латинского алфавитов, но ни один отдельный надгробный камень, из которого были сделаны булыжники, не удалось идентифицировать. Во время церемонии открытия председатель еврейской общины Праги Франтишек Баняй назвал брусчатку «символом варварства, грубости и архаичной безжалостности».

«Возвращение камней» поставили на кладбище в исторической местности по названию Жижков, которое было одним из многих еврейских кладбищ, чью землю украли при коммунистическом правительстве. Последнее построило на территории кладбища телевизионную антенну, чем нарушило еврейские традиции, запрещающие тревожить места захоронения.

Этот мемориал является частью широких усилий по всему региону по борьбе с осквернением еврейских кладбищ. По мнению евреев, что осквернение – еще одно оскорбление, призванное стереть даже память об общинах, которых уничтожили в результате Холокоста.

Использование надгробий в качестве строительного материала привлекло внимание СМИ в последние годы в нескольких странах Восточной Европы с непростой еврейской историей. Использование надгробий в качестве строительного материала в последние годы обратило на себя внимание многих журналистов в ряде восточноевропейских стран.

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