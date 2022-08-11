Новый смертельный вирус из Китая уложил в больницу 35 человек

Новый вирус, передающийся от животных, снова появился в Китае. На этот раз не коронавирус, а генипавирус в августе молниеносно свалил 35 человек в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.

Об этом пишет Express.

Официально идентифицирован вирус «Ланья» был только на прошлой неделе, хотя его впервые выявили еще в 2018 году в Китае. Переносчиками генипавируса являются землеройки. Именно от этих животных и произошло заражение первых 35 человек. Также в ходе исследования новый вирус обнаружили у 2% коз и у 5% собак.

Симптомы генипавируса стандартные: лихорадка, слабость, кашель, отсутствие аппетита, тошнота и рвота, ломота в мышцах. Также в крови больных было выявлено снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов. Еще одним симптомом новой болезни стало нарушение нормального функционирования печени и почек.

LayV легко спутать с гриппом, ротавирусом, простудой или ковидом. Но это только внешнее сходство, что и представляет опасность, поскольку, по данным Тайваньского центра по контролю за заболеваниями, новый вирус может привести к смерти в случае заражения. Однако пока повода для беспокойства нет, так как данные о том, что этот вирус передавался от человека к человеку, отсутствуют.

Ранее сообщалось, что ученые разработали уникальные антитела против вариантов COVID-19.