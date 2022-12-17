Обнаружен новый вред пассивного курения

Ученые провели исследование и установили, что из-за пассивного курения повышается риск злокачественных опухолей полости рта, губ и горла.

Об этом сообщает Tobacco Control.

В рамках нового эксперимента ученые занялись метаанализом и системным обзором всех исследований, которые посвящены связи курения и раку полости рта. Ученые изучили данные, которые основаны на состоянии здоровья примерно 7 тысяч человек.

Около половины среди них ‒ пассивные курильщики. Оказалось, что они имели риск развития рака полости рта примерно на 50% выше, чем у людей, которые не дышали табачным дымом. Табачный дым, влиявший на организм на протяжении более 10 лет, увеличивал опасность почти вдвое.

Также негативный эффект был связан с злокачественными опухолями полости губ и горла. С помощью этого исследования международная группа экспертов подтвердила, что пассивное курение является одной из причин рака полости рта. Дозозависимый эффект (чем длиннее действие, тем выше риск) тоже подтвердило эту теорию.

То, как пассивное курение влияет на здоровье, по мнению ученых, говорит о том, что человечеству нужно усовершенствовать меры профилактики вторичного действия табачного дыма.

Согласно статистике, около 33% мужчин, 35% женщин и 40% детей в мире ‒ пассивные курильщики. Среди всего прочего, оно может стать причиной рака легких, гортани и глотки, что подтвердило в 2009 году Международное общество изучения рака

Эта проблема по-прежнему является малоисследованной, но даже нынешний объем научных данных однозначно указывает на то, что следует избегать пассивного курения, как и активного.

«Курсор» сообщал, помогают ли электронные сигареты бросить курить.

Помимо этого специалисты утверждают, что курение повышает риск развития 56 видов заболеваний.