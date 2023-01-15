Обнаружена область мозга, отвечающая за карьерный успех

Группе исследователей удалось определить ту составляющую, которая может поддержать наши способности в решении проблем сразу в нескольких сферах. Имя ей — подвижный интеллект.

Об этом сообщает SciTechDaily.

По мнению ученых именно он отвечает за коммуникации, скорость реакций и много другое. Дабы установить, какие именно механизмы необходимы для такого рода способностей, исследователям пришлось изучить пациентов, у которых эта часть либо отсутствует, либо повреждена.

Для этого в эксперименте было задействовано 227 человек, перенесших либо опухоль головного мозга, либо инсульт в определенных частях мозга. В ходе работы было выяснено, что снижение производительности подвижного интеллекта в основном ограничивалось пациентами с поражениями правой лобной доли, а не с обширным набором поврежденных областей.

«Наши результаты впервые показывают, что правые лобные области мозга имеют решающее значение для высокоуровневых функций, связанных с подвижным интеллектом, таких как проблемное мышление, решение и рассуждение», – утверждает один из авторов данного исследования, профессор Лиза Чиполотти (Институт неврологии Куин-Сквер, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе).

Она также отметила, что механизм связи такого вида интеллекта с мозгом до конца пока изучить не удалось.

Отметим, что ранее учены пришли к выводу о том, что в человеческом организме находится «второй мозг», который располагается в кишечнике. Экспертам из Австралии удалось понять принципы по которым он работает.

Специалисты отметили, что так называемая энтеральная (кишечная) нервная система (ЭНС) состоит из многих миллионов нейронов, регулирующих работу желудочно-кишечного тракта. Эта система периферийная и работает автономно от центральной (ЦНС), состоящей из головного и спинного мозга.

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