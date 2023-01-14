Онколог назвал три важных фактора, которые сведут к минимуму риск заболеть раком

Рак чаще всего развивается не из-за генетики, а из-за неправильного образа жизни и вредных привычек, говорит эксперт.

Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн назвал три важных правила, соблюдая которые возможно максимально снизить риск рака.

Бауманн говорит, что для того, чтобы защититься от рака, необходимо отказаться от курения, правильно питаться и вести активный образ жизни.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев причиной рака является образ жизни, а не генетика. Хотя и этот фактор, а также возникновение случайных мутаций, нельзя сбрасывать со счетов.

Бауманн рассказал, что, согласно исследованиям, около трети случаев рака, причем всех его видов, имеют связь с курением. По его мнению, отказ от курения — уже большой шаг на пути к профилактике рака.

Не менее важно максимально сократить количество обработанных продуктов и фаст-фуда в вашем рационе, а также жареных и копченых блюд.

Также эксперт добавил, что в ближайшие несколько десятилетий мы столкнемся с существенным ростом случаев онкологических заболеваний. Так, к 2040 году специалисты прогнозируют, что больных раком станет вдвое больше, чем сейчас.

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