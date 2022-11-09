Онколог назвал важные для организма овощи и фрукты, которые нужно есть с кожурой

Лимоны, апельсины, яблоки, картофель входят в число овощей и фруктов, которые полезно есть вместе с кожурой, рассказала онколог Елена Смирнова.

Врач говорит, что большинство овощей и фруктов являются хорошей профилактикой болезней. Потому их обязательно нужно включать в рацион. Но некоторые из них особенно полезны, когда съедаются с кожурой, поскольку она содержит больше клетчатки и витаминов, чем мякоть.

Об этом пишут Новости Ю.

К таким дарам природы, по словам врача, относятся баклажаны и кабачки. Кожура первых насыщена антоцианами – мощными антиоксидантами, препятствующими разрушению клеток, воспалениям и даже делающими моложе внешне. Кабачковая кожура богата хлорофиллом, тоже обладающим антиоксидантным эффектом, витамином С.

Также, заметила онколог, полезно употреблять в пищу кожуру цитрусовых, содержащую огромное количество витамина C, клетчатки, антиоксидантов. Медик посоветовала измельчать ее и добавлять в йогурты, творог, напитки.

Яблоки не стоит очищать от кожуры, так как она насыщена витаминами, минералами: А, C, кальцием, фосфором, железом. Предпочтительнее есть вместе с кожурой огурцы – очищенные они гораздо менее полезны. Их кожица обеспечивает организм калием, витаминами группы В, предшественником витамина А бета-каротином.

Другой овощ, который Смирнова советует употреблять с кожурой, – картофель: так мы получаем больше витамина C, клетчатки. Но следует знать, что позеленевшую картофельную кожуру есть нельзя, она содержит токсичное соединение соланин.

Врач поделилась главным правилом: чтобы не ошибиться и не навредить организму, употреблять неочищенными следует сезонные овощи и фрукты.

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