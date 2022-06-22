Онколог перечислил продукты, которые провоцируют рак груди

Медики уверяют, что правильное питание — это лучшая профилактика любые серьезных болезней, в том числе и онкологии.

Чтобы снизить вероятность онкологии молочной железы, из ежедневного рациона стоит исключить ряд продуктов.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, онколог Александр Серяков, передает doctor .

По словам профессора, одним из факторов риска развития рака молочной железы, считается ожирение. По этой причине на вероятность проявления заболевания напрямую влияет рацион.

Из рациона, по мнению ученого, нужно исключить сладкую, жареную и жирную пищу, а также переработанное мясо (ветчину, сосиску, сардельки).

По словам эксперта, это, в первую очередь, копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Из-за этого всего 50 граммов сырокопченого сервелата по уровню канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет, отмечает врач.

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