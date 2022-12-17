Опаснее COVID: ученые предупреждают о вспышке «верблюжьего гриппа»

Исследователи из Великобритании предупредили о вспышке «верблюжьего гриппа» (ближневосточного респираторного синдрома), который опаснее коронавируса.

Об этом сообщает The Sun.

Инфекция начала распространяться после начала ЧМ-2022 В Катаре. Фанаты могли заразиться гриппом, если во время поездки контактировали с верблюдами или зараженными людьми, а после перенести инфекцию в Великобританию.

По информации врачей, за последние несколько лет от ближневосточного респираторного синдрома (БСРС) умерли примерно 1 тыс пациентов. Теперь же количество летальных исходов может возрасти.

«Верблюжий грипп» называют опаснее COVID-19, потому что в результате инфицирования им умирает более трети человек. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что от БСРС нет эффективной вакцины.

Врачей призвали внимательнее следить за пациентами, которые жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание. Часто у людей, заражающихся БСРС, отсутствуют какие-либо симптомы. Также есть есть случаи, когда пациенты страдают лихорадкой, кашлем, затрудненным дыханием, диареей и рвотой.

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