Медики назвали орех, который помогает замедлить старение

По словам врача-диетолога Кортни Д’Анджело, орехи способствуют замедлению старения, являются отличным источником омега-3, белка, полифенолов и витамина Е.

Эксперт обратила внимание, что жирные кислоты омега-3 могут быть отличным противовоспалительным средством, которое помогает уменьшить воспаление на лице, укрепить кожную мембрану и «придать коже сияние».

Кроме того, Кливлендская клиника утверждает, что эти жирные кислоты также могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, снизить уровень триглицеридов и помочь уменьшить жесткость артерий, возникающую в результате старения.

Грецкие орехи также имеют высокое содержание белка. Д’Анджело рассказала, что получение достаточного количества белка в вашем рационе по мере старения может «помочь поддерживать выработку коллагена в коже». Также было обнаружено, что потребление достаточного количества белка в течение дня может помочь предотвратить возрастную потерю мышечной массы.

Такие орехи содержат полезное соединение, называемое полифенолами, что обладает высокой антиоксидантной и противовоспалительной биологической активностью, которая может помочь укрепить иммунную систему и бороться с инфекцией.

В отчете Oxidative Medicine and Cellular Longevity упоминается, что после многих лет исследований выяснилось, что полифенолы фактически были связаны с защитой от рака, диабета, ССЗ и остеопороза.

Наконец, грецкие орехи являются отличным источником витамина Е, который помогает удерживать влагу в коже и восстанавливать кожные ткани.

Также известно, что витамин Е помогает поддерживать когнитивное здоровье и замедляет снижение когнитивных функций, поскольку он действует как антиоксидант и может защитить клетки вашего мозга от окислительного стресса.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.