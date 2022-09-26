Основные правила для того, чтобы избежать инфаркта и рака

Ученые составили список из 7 правил, которые снижают вероятность онкологических заболеваний, заболеваний сердца и сосудов на целых 50 %.

Ученые утверждают, что эти 7 советов подходят для абсолютно всех людей, любого возраста и пола. То есть, правила являются универсальными.

Исследование стартовало еще в 1987 году. В нем приняли участие около 13 000 человек, которые отвечали на вопросы о своем привычном образе жизни и пагубных привычках. Ученые, на протяжении этих лет, вели наблюдение за всеми участниками исследования и, спустя годы, зафиксировали около 3 тысяч случаев онкологических заболеваний.

У тех же, кто придерживался минимум 6 из предложенных правил, риск заболеваний оказался ниже на 51 %. Соблюдение даже всего пары правил снизило опасность на 21 %. Аналогичная ситуация сложилась и с сердечнососудистыми заболеваниями. У приверженцев правильного образа жизни снижалась вероятность появления сахарного диабета, инфаркта и инсульта.

Чтобы уберечь себя от негативных последствий, следует придерживаться хотя бы нескольких из предложенных правил:

Занятия спортом (приветствуется любая физическая активность);

Отсутствие избыточного веса;

Здоровое сбалансированное питание;

Периодический контроль артериального давления;

Контроль над уровнем холестерина в крови;

Контроль над уровнем сахара;

Исключение вредных привычек (алкоголизм, курение, наркомания).

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