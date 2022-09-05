Отсутствие пота может быть опасным симптомом

Состояние, при котором тело человека не выделяет пот, называют ангиндрозом. Люди с этим патологическим заболеванием значительно подвержены тепловым судорогам и тепловому удару, которые несут непосредственную опасность для здоровья.
Об этом сообщает Very Well Health.
Это состояние может возникать как на одном участке тела, так и во всем организме. Помимо этого, отсутствие потоотделения на одном участке тела может на самом деле быть компенсацией гипергидроза (чересчур сильное потоотделение) на другом.
На ангиндроз указывают следующие симптомы:
- человек не остывает после перегрева;
- ощущает жар, тошноту, слабость;
- тяжело переносит высокие температуры;
- имеет учащенное сердцебиение;
- долго не проходящие мышечные спазмы;
- покалывание в конечностях;
- сыпь.
Отсутствие или уменьшение потоотделения может быть обусловлено врожденными или хроническими заболеваниями, а порой и вовсе неизвестными факторами. Болезни, которые вызывают ангиндроз, могут быть первичными или вторичными (вследствие иных болезей). Например, речь идет о:
- состояниях, прямо влияющих на кожу и потовые железы;
- заболеваниях соединительной ткани, центральной или периферической нервной системы, влияющих на связь между мозгом и потовыми железами.
Некоторые врожденные болезни связаны с гипергидрозом или ангидрозом. Среди них называют гипергидрозную эктодермальную дисплазую, врожденную нечувствительность к боли, болезнь Фабри, врожденное отсутствие потовых желез и синдром Росса.
Если человек столкнулся с этой проблемой, то ему следует прислушаться к следующим правилам:
- избегание чрезмерных физических нагрузок и высоких температур;
- использование прохладной воды или пакетика со льдом при перегреве;
- установка кондиционера и использование одежды из дышащих и легких тканей.
Лечение может быть разным, что зависит от причин прекращения выделения вода. Порой врачи могут выписать лекарства, которые вызовут пот, но также слабое потоотделение может быть обычной особенностью человека, а не проблемой со здоровьем.
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