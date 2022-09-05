Отсутствие пота может быть опасным симптомом

Многие люди хотят, чтобы их тело не выделяло пот и, таким образом, отсутствовал неприятный запах. Однако, отсутствие потоотделения может быть тревожным знаком.

Состояние, при котором тело человека не выделяет пот, называют ангиндрозом. Люди с этим патологическим заболеванием значительно подвержены тепловым судорогам и тепловому удару, которые несут непосредственную опасность для здоровья.

Об этом сообщает Very Well Health.

Это состояние может возникать как на одном участке тела, так и во всем организме. Помимо этого, отсутствие потоотделения на одном участке тела может на самом деле быть компенсацией гипергидроза (чересчур сильное потоотделение) на другом.

На ангиндроз указывают следующие симптомы:

человек не остывает после перегрева;

ощущает жар, тошноту, слабость;

тяжело переносит высокие температуры;

имеет учащенное сердцебиение;

долго не проходящие мышечные спазмы;

покалывание в конечностях;

сыпь.

Отсутствие или уменьшение потоотделения может быть обусловлено врожденными или хроническими заболеваниями, а порой и вовсе неизвестными факторами. Болезни, которые вызывают ангиндроз, могут быть первичными или вторичными (вследствие иных болезей). Например, речь идет о:

состояниях, прямо влияющих на кожу и потовые железы;

заболеваниях соединительной ткани, центральной или периферической нервной системы, влияющих на связь между мозгом и потовыми железами.

Некоторые врожденные болезни связаны с гипергидрозом или ангидрозом. Среди них называют гипергидрозную эктодермальную дисплазую, врожденную нечувствительность к боли, болезнь Фабри, врожденное отсутствие потовых желез и синдром Росса.

Если человек столкнулся с этой проблемой, то ему следует прислушаться к следующим правилам:

избегание чрезмерных физических нагрузок и высоких температур;

использование прохладной воды или пакетика со льдом при перегреве;

установка кондиционера и использование одежды из дышащих и легких тканей.

Лечение может быть разным, что зависит от причин прекращения выделения вода. Порой врачи могут выписать лекарства, которые вызовут пот, но также слабое потоотделение может быть обычной особенностью человека, а не проблемой со здоровьем.

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