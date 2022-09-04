Повышенный риск инсульта в молодом возрасте связан с определенной группой крови

Мета-исследование показало, что люди с определенной группой крови подвержены большему риску инсульта в молодом возрасте по сравнению с другими группами крови.

Изучив почти 50 ранее опубликованных исследований о взаимосвязи между генами и ишемическим инсультом, исследователи обнаружили, что группа крови может играть роль в вероятности возникновения инсульта у молодых людей.

Новое исследование было опубликовано в журнале Neurology.

«Число людей с ранними инсультами растет. Эти люди с большей вероятностью умрут от инсульта, а выжившим потенциально грозит десятилетия инвалидности. Несмотря на это, мало исследований причин ранних инсультов», — пояснил Стивен Киттнер из Медицинского центра Университета Мэриленда, один из руководителей нового исследования.

Опираясь на несколько лет исследований взаимосвязи между группой крови и свертываемостью крови, Киттнер и его коллеги провели метаанализ, объединив данные 48 различных исследований. Основное внимание было уделено генетическим различиям между примерно 17 000 пациентов с инсультом и 600 000 здоровых людей в возрасте от 18 до 59 лет.

Исследование было сосредоточено на конкретном варианте гена, который, по-видимому, коррелирует с более высоким риском раннего инсульта. Этот ген определяет группу крови человека.

Результаты показали, что люди с группой крови А на 16% чаще переносят инсульт в возрасте до 60 лет по сравнению с людьми с другими группами крови. У людей с группой крови 0 вероятность раннего инсульта была наименьшей, примерно на 12% меньше, чем у людей со всеми другими группами крови. После 60 лет не было обнаружено различий в риске инсульта между разными группами крови.

«Это исследование поднимает важный вопрос, который требует более глубокого изучения того, как наша генетически предопределенная группа крови может играть роль в раннем риске инсульта», — сказал Марк Гладвин из Медицинской школы Университета Мэриленда.

Ученые считают, что существуют предварительные данные, указывающие на различия в свертываемости крови между группами крови. Было обнаружено, что люди с группой крови А подвержены большему риску возникновения нарушений свертывания крови, таких как тромбоз глубоких вен, в то время как люди с группой крови О, как правило, более склонны к серьезным кровотечениям.

«Мы до сих пор не знаем, почему группа крови А представляет более высокий риск, но, вероятно, это как-то связано с факторами свертывания крови, такими как тромбоциты и клетки, выстилающие кровеносные сосуды, а также с другими циркулирующими белками, каждый из которых играет важную роль в развитии тромбов», — сказал Киттнер.

Ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы прояснить механизмы повышенного риска инсульта.

Ранее Курсор писал о том, что назван напиток, снижающий риск смерти. Достаточно выпивать каждый день хотя бы две чашки. При этом максимальное количество выпитого напитка и его вид не играют никакой роли.

Кроме этого, ученые выяснили, как диеты влияют на сердце. Белковая диета, которая подразумевает замену углеводов большим количеством белка, не дает результата похудения в долгосрочной перспективе, а наоборот, повышает риски преждевременной смерти.

Напомним, что врачи назвали малозаметные симптомы сердечной недостаточности: на что обратить внимание.