Ожирение может подвергнуть вас этим семи рискам для здоровья

Избыточный вес имеет множество побочных эффектов для вашего организма. Узнайте все о рисках для здоровья, связанных с этим заболеванием.

Избыточный вес или ожирение могут привести к проблемам с менструальным циклом, таким как сильное кровотечение. Это происходит из-за того, что полные женщины носят большое количество жировых клеток, из-за этого ваш организм будет вырабатывать избыточное количество эстрогена, одного из важных гормонов, регулирующих ваше репродуктивное здоровье. Таким образом, высокий уровень эстрогена может вызвать нерегулярные менструации или обильные менструальные циклы.

Ожирение также связано с несколькими сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая высокое кровяное давление, инсульт, гипертонию и т. д.

Если у вас избыточный вес, ваши шансы заболеть такими заболеваниями желчного пузыря, как камни в желчном пузыре и холецистит, также высоки. Какое решение? Худеть!

Вы, должно быть, уже слышали, что избыточный вес может атаковать ваши суставы, и это правда! Остеоартрит — это заболевание, которое может развиться из-за избыточного веса.

Женщина с высоким ИМТ столкнется с осложнениями при беременности.

Еще одна причина, почему вы не должны иметь лишний вес, заключается в том, что ожирение может вызвать апноэ во сне. Это серьезное расстройство сна, при котором дыхание неоднократно останавливается и возобновляется.

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