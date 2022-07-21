Озвучен список продуктов, улучшающих обмен веществ

Названы 4 продукта, поддерживающих обмен веществ, которые нужно есть каждое утро, чтобы худеть, не причиняя вред организму.

Доктор Эми Ли, сертифицированный врач в области внутренних болезней, лечебного питания и медицины ожирения, поделилась тем, что она чаще всего ест по утрам, чтобы оптимизировать свой метаболизм. Вот продукты, которые, как правило, способствуют обмену веществ:

Яйца

Яйца — это нежирный белок, состоящий из 20 аминокислот, которые являются строительными блоками мышечных клеток. Чем более функциональны ваши мышечные ткани, тем больше калорий вы будете сжигать.

Йогурт

Йогурт — нежирный белок, полученный из молочных продуктов. Нужно употреблять простой йогурт, потому что ароматизированные варианты с добавками часто содержат гораздо больше добавленного сахара. Сахар накапливается в жировых клетках, поэтому его нужно избегать любой ценой. Йогурт великолепен из-за встроенных натуральных пробиотиков, которые способствуют хорошему здоровью и играют роль в том, как организм сжигает калории и даже контролирует наши гормоны голода.

Ягоды

Помните, что клетчатка, особенно в ягодах, помогает организму перерабатывать сахар намного эффективнее, поэтому организм не накапливает его. Клетчатка также помогает устранить воспаление в организме.

Ореховое масло без добавления сахара

Ореховое масло — это отличный постный белок, а также немного клетчатки, полученной из орехов.