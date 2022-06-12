Плохой сон может усугубить заболевание легких сильнее, чем курение — исследование

Исследователи обнаружили, что у пациентов с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) недостаточный сон может увеличить риск обострения до 95% по сравнению с теми, кто хорошо спит.

Недостаточный или прерывистый сон может иметь большее влияние, чем курение, на пациентов с прогрессирующим заболеванием легких.

Результаты исследования опубликованы в рецензируемом журнале SLEEP.

В течение трехлетнего периода исследователи регистрировали «вспышки», определяемые как кратковременное ухудшение симптомов, требующих лечения, и сравнивали их частоту с данными о качестве сна, о которых сообщали сами пациенты.

Со временем эти обострения, которые проявляются усилением одышки и кашля, могут вызвать необратимое повреждение легких и ускорить прогрессирование заболевания и смертность.

Исследователи наблюдали за 1647 пациентами, включенными в национальное многоцентровое исследование SPIROMICS, у всех из которых была подтверждена ХОБЛ. В исследовании отслеживали прогрессирование заболевания и оценивали эффективность лечения.

«Исследования показывают, что лишение сна связано со снижением количества борющихся с инфекцией антител и защитных цитокинов», — добавил он.

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