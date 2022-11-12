Почему человек может постоянно хотеть спать: исследование

Ученые провели исследование и рассказал об основных причинах повышенной сонливости.
Об этом сообщает Sleep foundation.
По словам экспертов, для здорового сна нужно спать от 7 до 9 часов. Если же спать слишком много, то есть риск повышения риска развития болезней сердца, сахарного диабета второго типа, депрессии и ожирения.
Среди основных причин повышенной сонливости известно о:
- психологических (стресс, депрессия, тревога);
- физических (железодефицитная анемия, пониженная активность щитовидной железы, апноэ во сне, побочные эффекты лекарств и некоторых пищевых добавок);
- образ жизни (чрезмерное употребление алкоголя и кофеина, ночные рабочие смены).
Существуют состояния, которые провоцируют желание много спать, но при этом качество сна не страдает, а именно:
- нарколепсия – заболевание головного мозга, которое нарушает циклы сна и бодрствования в организме;
- синдром отсроченной фазы сна – расстройство, при котором циркадный ритм или биологические часы не дают спать в предрассветное время, из-за чего трудно просыпаться утром;
- идиопатическая гиперсомния – заболевание, вызывающее чрезмерную сонливость по неизвестным причинам.
Исследователи утверждают, что порой наш организм нуждается в дополнительном сне ради восстановления сил. К примеру, если человек долго работает в течение дня или сильно устает, то ему можно добавить время для дневного сна.
Однако, если после этого бодрость не прибавилась, то следует обратиться к терапевту, который может определиться причину сонливости и назначить лечение. Если же окажется, что проблемы во сне, то человека направят к сомнологу.
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