Почему человек может постоянно хотеть спать: исследование

Ученые провели исследование и рассказал об основных причинах повышенной сонливости.

Об этом сообщает Sleep foundation.

По словам экспертов, для здорового сна нужно спать от 7 до 9 часов. Если же спать слишком много, то есть риск повышения риска развития болезней сердца, сахарного диабета второго типа, депрессии и ожирения.

Среди основных причин повышенной сонливости известно о:

психологических (стресс, депрессия, тревога);

физических (железодефицитная анемия, пониженная активность щитовидной железы, апноэ во сне, побочные эффекты лекарств и некоторых пищевых добавок);

образ жизни (чрезмерное употребление алкоголя и кофеина, ночные рабочие смены).

Существуют состояния, которые провоцируют желание много спать, но при этом качество сна не страдает, а именно:

нарколепсия – заболевание головного мозга, которое нарушает циклы сна и бодрствования в организме;

синдром отсроченной фазы сна – расстройство, при котором циркадный ритм или биологические часы не дают спать в предрассветное время, из-за чего трудно просыпаться утром;

идиопатическая гиперсомния – заболевание, вызывающее чрезмерную сонливость по неизвестным причинам.

Исследователи утверждают, что порой наш организм нуждается в дополнительном сне ради восстановления сил. К примеру, если человек долго работает в течение дня или сильно устает, то ему можно добавить время для дневного сна.

Однако, если после этого бодрость не прибавилась, то следует обратиться к терапевту, который может определиться причину сонливости и назначить лечение. Если же окажется, что проблемы во сне, то человека направят к сомнологу.

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