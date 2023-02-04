Почему с возрастом человеку становится холоднее

Физические изменения, происходящие с организмом с возрастом, влияют на чувствительность к холоду.

Различные физические изменения, происходящие с организмом с возрастом, влияют на чувствительность к холоду.

О том, какие причины влияют на наше восприятие холода, пишет портал Страна здоровья.

Ухудшение кровообращения. С возрастом кровеносные сосуды тела становятся менее гибкими и менее способными поддерживать активное кровообращение. В первую очередь снижается кровообращение периферических участков, и поэтому начинают чаще и сильнее мерзнуть руки и ноги.

Утончение кожи. С приближением старости меняется структура кожи. Она состоит из разных слоев, самым низким является слой, где тело сохраняет жир. Этот пласт жира является не только энергетическим резервом организма, но и утеплителем. С возрастом толщина этого слоя кожи уменьшается, а значит, уменьшается и толщина изолирующего слоя жира. В результате наше тело теряет тепло быстрее, чем раньше.

Замедление метаболизма. Чем старше становится человек, тем хуже работает его метаболизм – это означает, что тело тратит на производство энергии меньше калорий. Хуже производится энергия – меньше тепла, это также объясняет, почему с возрастом организм начинает хуже переносить холод.

Прием лекарств. Чем старше становятся люди, тем больше возникает причин принимать лекарства. Некоторые из них, в частности, лекарства от высокого артериального давления, могут вызвать охлаждение в руках и ногах.

Как сообщал Курсор, израильские ученые заметили, что женщины, как правило, мерзнуть сильнее, чем мужчины. Они провели анализ записей летучих мышах еще, которые начали вестись еще в XX веке. В результате они нашли подтверждении теории том, что наибольшие шансы на выживание, когда самцы и самки держатся на определенном расстоянии друг от друга.

Как рассказал доктор Эран Левин из Школы зоологии Тель-Авивского университета, что разные температурные предпочтения самцов и самок отражают различия в нервной системе. Он рассказал, что мужчины и женщины по-разному чувствуют боль.

Также Курсор писал о том, как холод связан с похудением.