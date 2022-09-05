Положение тела при приеме лекарства влияет на результат — ученые

Когда мы принимаем лекарство от головной боли или другой проблемы, мы не думаем о том, в каком положении мы это делаем. Некоторые врачи считают это серьезным упущением.

Поза тела может оказывать заметное влияние на скорость растворения таблетки в желудочно-кишечном тракте и всасывание активного вещества.

К такому выводу пришли ученые из Университета Джона Хопкинса, чья статья была опубликована в журнале Physics of Fluids.

Дело в том, что всасывание большинства препаратов начинается только после того, как таблетка проходит последний, удлиненный (пилорический) отдел желудка и через привратник достигает двенадцатиперстной кишки. Соответственно, чем быстрее планшет, тем раньше он начнет работать. Чтобы оценить, как на этот процесс влияет положение тела, Раджат Миттал (Rajat Mittal) и его коллеги разработали компьютерную модель для имитации биомеханики желудка и верхнего отдела тонкого кишечника — систему StomachSim. Это помогло ученым выяснить, как различные положения влияют на то, как таблетка движется по желудку.

Самый «скоростной» вариант лежал на правом боку. При этом таблетка раньше достигала пилорического отдела желудка и растворялась в 2,3 раза быстрее, чем при стоянии. А лежа на левом боку, можно замедлить этот процесс. Если для растворения таблетки в StomachSim после ее приема стоя или лежа на спине потребовалось около 23 минут, а на правом боку — 10 минут, то на левом боку это время растянулось более чем на 100 минут.

Разница в том, что желудок не ориентирован симметрично, а его пилорический отдел изгибается к центру тела и назад к позвоночнику. Так что влияние позы на растворение таблетки само по себе не является большим сюрпризом. Однако масштабы этого влияния поистине ошеломляют.

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