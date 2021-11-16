Врач рассказал, почему не стоит выбрасывать косточки грейпфрута

Всем знакомый грейпфрут обладает многими полезными веществами, но догадывались ли вы о том, что его косточки так же имеют ценность и весомый целебный потенциал? Например, смесь экстракта масла косточек грейпфрута и масла герани является убийственной для MRSA (золотистый стафилококк), который так же зовется супервирусом.

По словам диетолога Мерве Сир, вещества, которые содержатся в сердцевине грейпфрута, являются опасными для многих вредных бактерий , а так же для вирусов и грибков. Если учесть пользу и силу, которыми обладают косточки грейпфрута, эксперты смело называют его натуральным антибиотиком.

При этом не зависимо от того или вы употребляете косточки в сыром виде или в переработанном — они полезны и могут справиться не с одной болезнью.

Если говорить конкретно о пользе косточек грейпфрута, то нельзя не отметить, что они предотвращают воспалительные процессы в тканях поджелудочной железы, нормализируют артериальное давление, снижают уровень вредного холестерина в крови. Однако, главным полезным свойством является противовирусная активность, что помогает при всех простудных заболеваниях.

А что же делает серцевину этого фрукта такой полезной и ценной? По словам Сир, флавоноиды, которые содержатся в косточках грейпфрута, являются антиоксидантными веществами и причиной такого целительного эффекта.

Напомним, Врач рассказала, как обезопасить себя в холодный период.

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