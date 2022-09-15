Помидоры предохраняют от тромбозов — медики

Эксперты выяснили, что томаты способствуют разжижению крови и тем самым снижают риск тромбозов. Именно потому их рекомендуют регулярно включать в свой рацион.

Ученые выяснили, что помидоры могут стать отличным средством профилактики этого недуга. Помидоры способствуют разжижению крови, благодаря чему снижается риск тромбозов. К такому выводу пришли шотландские исследователи.

Ученые провели эксперимент с участием 200 добровольцев. Согласно результатам исследования, ежедневное употребление помидоров разжижает кровь на 70%. Эффект был зафиксирован у 97% участников. Исследователи связали этот результат с наличием в плодах антитромботических элементов — флавоноидов.

Кроме того, высокое содержание ликопина поддерживает здоровье клеток. Помидоры также предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, помогают бороться с воспалением и улучшают здоровье глаз благодаря большому количеству витамина А, говорят врачи.

Помидоры рекомендуется употреблять как в свежем, так и в приготовленном виде. Стоит отметить, что в результате термической обработки их польза для здоровья только возрастет. После двух минут кипячения или жарки количество полезного ликопина увеличивается. Так, наибольшее его количество содержится в томатном пюре — до 1 500 миллиграммов на килограмм, пояснили специалисты.

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