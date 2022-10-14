Родителям назвали причины и симптомы сухости глаз у детей

Сухость глаз может привести к тому, что у вашего ребенка будет нечеткое зрение.

Существуют разные причины сухости глаз. Чаще всего глазам мешает сухая погода, дым или загрязнение окружающей среды. В других случаях аллергия или контактные линзы также могут раздражать глаза.

Что вызывает сухость глаз у детей?

Синдром сухого глаза может затруднить выполнение детьми обычных повседневных действий, таких как чтение, использование компьютера и игры. Иногда горящие, зудящие и раздраженные глаза наряду с постоянным морганием мешают сосредоточиться на уроке. Сухость глаз у вашего ребенка может быть вызвана целым рядом причин. Некоторые из них включают:

1. Тяжелая аллергия, вызванная агрессивным применением антигистаминных препаратов

2. Ношение контактных линз

3. Иногда конъюнктивит может привести к синдрому сухого глаза

4. Дефицит питания

5. Длительное использование смартфонов и других цифровых устройств

Каковы различные симптомы сухости глаз у детей?

Дети не могут правильно сообщить о своих проблемах со зрением. Большую часть времени они будут тереть глаза, если есть такие проблемы. Но родители должны следить за своими детьми, чтобы понять основную причину такого поведения.

Вот некоторые распространенные симптомы синдрома сухого глаза у детей:

Частое моргание

Покраснение вокруг глаз

Постоянно трет глаза

Отклоняется от источников света

Ощущение покалывания или жжения в глазах и вокруг них

Моменты затуманенного зрения

Трудности при чтении, работе с цифровыми устройствами или любой другой деятельности, требующей зрительного внимания.

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