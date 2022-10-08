Ученые рассказали, как стать «путешественником во времени»

Многие полагают, что никогда не смогут побывать в прошлом или будущем. Однако, ученые утверждают, что это возможно, но с нюансами.

Одним из самых пробуждающих чувств является обоняние. Даже запах обычного продукта способен воспроизвести сильное воспоминание, что и решились изучить ученые из Ланкастерского университет.

Об этом сообщает Daily Mail.

К исследованию привлекли 12 пожилых людей, которые в совокупности поделились 72 воспоминаниями со своей жизни. Также учеными были созданы специальные съедобные шарики, которые моделировали оригинальную еду из воспоминания.

Оказалось, что примерно 50% воспоминаний связаны с едой. Например, многие рассказывали о скумбрии на гриле на «золотой» свадьбе, тайском ужине с зеленым карри в отпуске или клубнике в больнице после родов.

Во время эксперимента участников просили вспомнить каждое из воспоминаний до и после употребления вкусовых сигналов. Выяснилось, что человек лучше вспоминает событие из прошлого, если оно сопровождается запахом еды.

Таким образом, если во время какого-то значимого для вас события вы употребляли определенные продукты – возможно, вам удастся благодаря им еще лучше «освежить» в памяти давно прошедшие моменты. Доктор Том Гейлер утверждает, что исследование указано на сильную связь между воспоминаниями и вкусами, а также на то, как мало ее используют.

Исследователи полагают, что эти выводы поспособствуют дальнейшему улучшению памяти у людей, страдающих деменцией. Для них можно создать своего «альбом воспоминаний», чтобы даже в таком состоянии человек мог вызывать и воспроизводить приятные моменты из своей жизни.

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