Появляется после 40 лет: назван нетипичный симптом тромбоза

Это одно из самых опасных заболеваний венозной системы, поэтому в случае его возникновения следует немедленно проводить соответствующее лечение.

Хотя в большинстве случаев тромбоз возникает после 40 лет, он также может возникать у молодых людей. Основными факторами развития этого смертельно опасного заболевания являются: малоподвижный и малоподвижный образ жизни, стоячая работа, другие заболевания свертывающей системы, прием противозачаточных таблеток, лишний вес, ожирение и ношение тесной одежды.

Тромбоз может развиться скрыто в течение некоторого времени или вызвать сбивающие с толку симптомы, очень часто связанные с менее серьезными заболеваниями. Одним из них является отек нижних конечностей, в котором многие винят усталость или жару. Часто появляющаяся отечность должна побудить нас обратиться к врачу, особенно если она сопровождается болью, повышением температуры, чувством стягивания мышц ног и сосудов.

Еще одним признаком развития тромбоза является теплая кожа на лодыжке или голени. У пациента с тромбозом также может развиться лихорадка до 40 градусов по Цельсию. Во многих случаях повышенная температура тела является одним из симптомов заболевания, поражающего вены.

Другие симптомы тромбоза могут включать боль в груди, патологические ощущения в нижних или верхних конечностях, нарушение зрения, изменение цвета конечностей, острые боли и спазмы в животе, тошноту, увеличение печени, асцит и панические атаки.

Помните, что ни один из вышеперечисленных симптомов нельзя недооценивать и если эти симптомы не исчезают самопроизвольно или усиливаются, то следует как можно скорее обратиться к специалисту.

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