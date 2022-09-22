Продукты, которые нужно включить в рацион, если вам больше 60

Употребление некоторых продуктов может позитивно отразиться на здоровье людей в возрасте и продлить из жизнь, уверены врачиЛюдям после 60 лет особенно важно следить за рационом питания. В этом возрасте проходят важные изменения, которые влияют на самочувствие.

Свекла

Свекла – очень полезный овощ, который стоит обязательно включить в рацион. Свекла позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает снизить артериальное давление, улучшает работу мозга. Также вещества, которые содержатся, укрепляют стенки сосудов и капилляров. Свекла подавляет развитие гнилостных бактерий, уменьшает воспаление кожи, ускоряет заживление ран.

Фасоль

В фасоли содержится большое количество полезных микроэлементов и витаминов. Фасоль особенно рекомендуется употреблять людям, которые страдают от болезней желудка. Фасоль содержит вещества, которые подавляют голод. Это позволяет не переедать.

Помидор

Помидоры необходимо добавить в рацион питания тем, кто хочет продлить молодость. Данный овощ помогает предотвратить появление новых морщин. Также в помидорах содержатся вещества, которые снижают риск сердечных заболеваний и онкологии.

Чернослив

Чернослив очень полезен для костей. Его нужно обязательно включить в рацион людям после 60 лет. Ведь он укрепляет кости, предотвращает потерю костной массы. Также чернослив нормализирует работу желудка и сердечно-сосудистой системы.

Яйца

Яйца полезны в любом возрасте. Они защищают здоровье мозга, позитивно влияют на работу нервной системы, предотвращают возрастную потерю зрения. Также яйца необходимы для поддержания мышечной массы.

Жирная рыба

Специалисты рекомендуют есть рыбу не менее двух раз в неделю. Рыба улучшает цвет лица, помогает бороться с бактериальными инфекциями, уменьшает сосудистые бляшки, очищает артерии.

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