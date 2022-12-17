Психиатр раскрыл пять способов борьбы с паническими атаками

Проблемы психического здоровья распространяются среди людей, как лесной пожар. Вы можете списать это на нездоровый образ жизни, но это не всегда так.
Health Shots обратились к доктору Кедару Тилве, психиатру-консультанту больницы Фортис в Мулунде, который поделился некоторыми советами по борьбе с паническими атаками.
«Приступы паники и беспокойство начали поражать людей всех возрастов. Это может быть связано с резкими изменениями образа жизни, которые стали обычным явлением, особенно в городских районах. Хотя определенных факторов риска избежать невозможно, есть простые меры, которые можно предпринять, чтобы предотвратить негативное влияние беспокойства на повседневную жизнь», — сказал доктор Тилве.
1. Упражнения на расслабление
Упражнения на прогрессивную мышечную релаксацию или техники контролируемого дыхания — отличные способы предотвратить приступы паники. Настоятельно рекомендуется, чтобы человек выбрал методы релаксации или дыхания, которые избавляют его от стресса и беспокойства в критические моменты. Помните об этих советах во время дыхания:
- Держи глаза закрытыми
- Попробуйте сосредоточиться на чем-то другом, что может вас расслабить
- Дышите медленно и глубоко
- Потренируйтесь дышать через нос и попытайтесь задержать дыхание на 4-5 секунд, а затем выдохните
2. Медитация
Медитация — отличный способ уменьшить стресс и помочь вам расслабиться. Доктор Тилве говорит: «Этот проверенный временем метод успокоения ума, пожалуй, лучший способ предотвратить возникновение ненужной паники».
3. Упражнения на осознанность
- Сосредоточьте свое внимание на том, что происходит вокруг вас, чтобы вы могли стабилизировать себя в настоящий момент
- Вам нужно принять то, через что вы проходите, чтобы вы могли поддержать себя, чтобы найти решение
- Постарайтесь успокоиться
4. Когнитивно-поведенческая терапия или КПТ
КПТ представляет собой форму терапии, которая может помочь вам справиться с вашими проблемами. Хотя она может быть полезна при различных психических и физических проблемах со здоровьем, чаще всего она используется для лечения тревоги и депрессии. Доктор Тилве говорит: «Без сомнения, понимание ваших внутренних мыслей, когнитивных искажений и моделей реагирования позволит вам эффективно сдерживать приступы паники». Чтобы использовать этот формат, человек должен работать с консультантом по психическому здоровью, чтобы извлечь пользу из этого метода.
5. Лекарства
Если симптомы, связанные с тревогой и психическим стрессом, очень неприятны, присутствует тревога или она влияет на вашу личную, социальную и профессиональную жизнь, тогда специалист может порекомендовать лекарства. Хотя они могут помочь уменьшить стресс, связанный с паническими атаками, и существенно улучшить ваш образ жизни, их никогда не следует принимать без предварительной консультации с врачом.
Читайте также: доктор рассказал о связи между между диабетом и пищеварением.