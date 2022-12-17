Психиатр раскрыл пять способов борьбы с паническими атаками

Если вы беспокоитесь о постоянных панических атаках и задаетесь вопросом, как их остановить, следуйте этим пяти способам.

Проблемы психического здоровья распространяются среди людей, как лесной пожар. Вы можете списать это на нездоровый образ жизни, но это не всегда так.

Health Shots обратились к доктору Кедару Тилве, психиатру-консультанту больницы Фортис в Мулунде, который поделился некоторыми советами по борьбе с паническими атаками.

«Приступы паники и беспокойство начали поражать людей всех возрастов. Это может быть связано с резкими изменениями образа жизни, которые стали обычным явлением, особенно в городских районах. Хотя определенных факторов риска избежать невозможно, есть простые меры, которые можно предпринять, чтобы предотвратить негативное влияние беспокойства на повседневную жизнь», — сказал доктор Тилве.

1. Упражнения на расслабление

Упражнения на прогрессивную мышечную релаксацию или техники контролируемого дыхания — отличные способы предотвратить приступы паники. Настоятельно рекомендуется, чтобы человек выбрал методы релаксации или дыхания, которые избавляют его от стресса и беспокойства в критические моменты. Помните об этих советах во время дыхания:

Держи глаза закрытыми

Попробуйте сосредоточиться на чем-то другом, что может вас расслабить

Дышите медленно и глубоко

Потренируйтесь дышать через нос и попытайтесь задержать дыхание на 4-5 секунд, а затем выдохните

2. Медитация

Медитация — отличный способ уменьшить стресс и помочь вам расслабиться. Доктор Тилве говорит: «Этот проверенный временем метод успокоения ума, пожалуй, лучший способ предотвратить возникновение ненужной паники».

3. Упражнения на осознанность

Сосредоточьте свое внимание на том, что происходит вокруг вас, чтобы вы могли стабилизировать себя в настоящий момент

Вам нужно принять то, через что вы проходите, чтобы вы могли поддержать себя, чтобы найти решение

Постарайтесь успокоиться

4. Когнитивно-поведенческая терапия или КПТ

КПТ представляет собой форму терапии, которая может помочь вам справиться с вашими проблемами. Хотя она может быть полезна при различных психических и физических проблемах со здоровьем, чаще всего она используется для лечения тревоги и депрессии. Доктор Тилве говорит: «Без сомнения, понимание ваших внутренних мыслей, когнитивных искажений и моделей реагирования позволит вам эффективно сдерживать приступы паники». Чтобы использовать этот формат, человек должен работать с консультантом по психическому здоровью, чтобы извлечь пользу из этого метода.

5. Лекарства

Если симптомы, связанные с тревогой и психическим стрессом, очень неприятны, присутствует тревога или она влияет на вашу личную, социальную и профессиональную жизнь, тогда специалист может порекомендовать лекарства. Хотя они могут помочь уменьшить стресс, связанный с паническими атаками, и существенно улучшить ваш образ жизни, их никогда не следует принимать без предварительной консультации с врачом.

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