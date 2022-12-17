Доктор рассказал о связи между между диабетом и пищеварением

Между диабетом и пищеварением существует тесная связь. По словам эксперта, высокий уровень сахара в крови может привести к проблемам с кишечником, включая гастропарез и кислотный рефлюкс.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 420 миллионов человек во всем мире страдают диабетом. И число неуклонно растет. Диабет может повлиять на качество жизни и вызвать другие проблемы со здоровьем, если его не лечить должным образом. Проблемы с пищеварением могут стать более вероятными у людей с диабетом. Хотя они не связаны напрямую, диабет и пищеварение влияют друг на друга.

HealthShots поговорили с доктором Сандипом Харбом, старшим консультантом по эндокринологии из Азиатской больницы в Индии, чтобы выяснить связь между диабетом и здоровьем кишечника.

Если вы живете с диабетом в течение длительного времени или недавно у вас диагностировали это состояние, вы, вероятно, знакомы с такими осложнениями, как потеря зрения, заболевания почек и, в крайних случаях, ампутации. Но плохо контролируемый диабет 2 типа может повлиять на другие системы органов, включая пищеварительную систему. Чем дольше вы живете с этим заболеванием, тем больше вероятность того, что вы будете страдать от проблем с пищеварением, связанных с диабетом.

По словам доктора Харба, 3 проблемы с пищеварением связаны с диабетом 2 типа

Некоторые из распространенных проблем с пищеварением, вызванных запущенным диабетом и плохо контролируемым уровнем сахара в крови, включают:

1. Кислотный рефлюкс (ГЭРБ)

Желудок содержит большое количество соляной кислоты, и когда он не может регулярно опорожнять кислоты, ваш желудочный сок стреляет в ответ и вызывает повреждение пищевода, что приводит к кислотному рефлюксу, также известному как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению нервов вдоль пищеварительного тракта, которые мешают опорожнению желудка. Общие симптомы кислотного рефлюкса включают боль в груди и затрудненное глотание.

2. Гастропарез

Если ваш желудок не может опорожняться правильно, у вас может возникнуть гастропарез в желудке, помимо кислотного рефлюкса в пищеводе. Гастропарез — это заболевание, при котором желудок не может нормально опорожнять себя, что приводит к таким симптомам, как тошнота, рвота, вздутие живота и боль, потеря веса и кислотный рефлюкс. Это обычное состояние при длительном диабете, независимо от того, хорошо ли он контролируется.

3. Диабетическая кишечная невропатия

Это состояние возникает в результате повреждения нервов в кишечнике и иногда может проявляться симптомами, напоминающими синдром раздраженного кишечника (СРК), такими как диарея и запор. Это вызвано избыточным уровнем глюкозы в крови, которая откладывается на нервах, и если это сохраняется в течение длительного времени, нервы могут фактически отмирать, и это повреждение нервов в кишечнике также может вызвать другие серьезные осложнения диабета, включая дисфункцию почек и ретинопатию или повреждение глаз.

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